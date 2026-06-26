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Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

12:21 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott erwähnte am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal, im Rahmen eines Vorab-Briefings habe es durchwachsene Aussagen gegeben. Der wesentliche negative Aspekt sei die Entwicklung im Kaffeegeschäft./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
83,04 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,89%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
83,21 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,07%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

12:21 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:01 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
10.06.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
03.06.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
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