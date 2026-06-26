Nestlé Aktie
Marktkap. 228,33 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott erwähnte am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal, im Rahmen eines Vorab-Briefings habe es durchwachsene Aussagen gegeben. Der wesentliche negative Aspekt sei die Entwicklung im Kaffeegeschäft./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
83,04 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
83,21 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,07%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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