Nestlé Aktie
Marktkap. 217,26 Mrd. EURKGV 22,43
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Nach der Vorstellung der Jahreszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz habe sie ihre Ergebnisprognose je Aktie für 2026 wegen negativer Währungseffekte gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. 2026 traut sie dem Nahrungsmittelkonzern nun ein höheres organisches Umsatzwachstum als bisher zu, auch wenn sie mit einem verhaltenen Jahresstart rechnet./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,43 CHF
|Abst. Kursziel*:
10,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,12 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.