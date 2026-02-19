DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.524 -0,1%Top 10 Crypto 8,7740 +3,0%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.741 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,65 -0,4%Gold 5.007 +0,2%
Nestlé Aktie

88,06 EUR -1,02 EUR -1,15 %
STU
81,12 CHF -0,36 CHF -0,44 %
BRX
Marktkap. 217,26 Mrd. EUR

KGV 22,43
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Nestlé SA (Nestle)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Nach der Vorstellung der Jahreszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz habe sie ihre Ergebnisprognose je Aktie für 2026 wegen negativer Währungseffekte gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. 2026 traut sie dem Nahrungsmittelkonzern nun ein höheres organisches Umsatzwachstum als bisher zu, auch wenn sie mit einem verhaltenen Jahresstart rechnet./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
81,43 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,12 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,56 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

