Nokia Aktie

Marktkap. 30,28 Mrd. EUR

KGV 47,99
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

Jefferies & Company Inc.

Nokia Buy

13:36 Uhr
Nokia Buy
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
5,48 EUR 0,08 EUR 1,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Auftragsstärke in den Bereichen Optische und IP-Netzwerke dürfte das Wachstum antreiben, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,37 €		 Abst. Kursziel*:
34,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,29%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

13:36 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:11 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro
finanzen.net Nokia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Nokia-Aktie fällt: Trotz höherem Umsatz weniger verdient
finanzen.net Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TraderFox Nokia: Analystensupport vor den Zahlen löst Kursanstieg über eine Widerstandslinie aus
Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
Zacks Ciena vs. Nokia: Which Optical Networking Stock is the Better Buy?
MotleyFool Why Is Nokia Stock Down 8% Today?
Benzinga Nokia Beats Q4 Estimates, Optical Networks Sales Surge 17%
Zacks Nokia Q4 Earnings Beat Estimates on Healthy Top-Line Growth
Business Times Nokia chair to step down, AI push supports Q4 profit
Benzinga Blaize Stock Jumps On AI Collaboration With Nokia
Benzinga Defiance Launches 2X Leveraged Nokia ETF As Earnings, EU Tailwinds Fuel Bullish Bets
Zacks Nokia to Report Q4 Earnings: Will Revenues Boost Its Future Growth?
