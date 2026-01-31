Nokia Aktie
Marktkap. 30,28 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Auftragsstärke in den Bereichen Optische und IP-Netzwerke dürfte das Wachstum antreiben, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
7,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,37 €
|Abst. Kursziel*:
34,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,29%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|13:36
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
