Top News
Bitcoin, Ethereum und Co.: Analysten erwarten 2026 massive Kapitalzuflüsse Bitcoin, Ethereum und Co.: Analysten erwarten 2026 massive Kapitalzuflüsse
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Nokia Aktie

Nokia Aktien-Sparplan
5,39 EUR -0,02 EUR -0,33 %
STU
4,93 CHF +0,04 CHF +0,82 %
BRX
Marktkap. 30,28 Mrd. EUR

KGV 47,99
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:11 Uhr
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Im vierten Quartal habe der Umsatz im Mobilfunkbereich positiv überrascht, aber nicht im eigentlichen Wachstumsbereich Netzwerkinfrastruktur, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Der Ausblick auf 2026 signalisiere noch mehr Investitionen in künftiges Wachstum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 auf Basis der Schätzungen für 2027 hält der Experte die Aktien aber für zu billig angesichts der guten Aussichten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

finanzen.net Nokia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Nokia-Aktie fällt: Trotz höherem Umsatz weniger verdient
finanzen.net Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro
finanzen.net Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TraderFox Nokia: Analystensupport vor den Zahlen löst Kursanstieg über eine Widerstandslinie aus
Dow Jones Notierung der Nokia-Aktie in Paris endet zum Jahresende - Titel gewinnt
finanzen.net Nokia-Aktie unter Druck: Neupositionierung für den KI-Markt
Zacks Ciena vs. Nokia: Which Optical Networking Stock is the Better Buy?
MotleyFool Why Is Nokia Stock Down 8% Today?
Benzinga Nokia Beats Q4 Estimates, Optical Networks Sales Surge 17%
Zacks Nokia Q4 Earnings Beat Estimates on Healthy Top-Line Growth
Business Times Nokia chair to step down, AI push supports Q4 profit
Benzinga Blaize Stock Jumps On AI Collaboration With Nokia
Benzinga Defiance Launches 2X Leveraged Nokia ETF As Earnings, EU Tailwinds Fuel Bullish Bets
Zacks Nokia to Report Q4 Earnings: Will Revenues Boost Its Future Growth?
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen