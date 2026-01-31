Nokia Aktie
Marktkap. 30,28 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finnen machten im Bereich Optical Networks weiter Fortschritte, müssten allerdings auch weiterhin viel investieren, schrieb Alexander Duval am Freitagabend./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nokia Sell
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
3,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
5,36 €
|Abst. Kursziel*:
-34,75%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
5,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-34,94%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|10:21
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
