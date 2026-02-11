DAX 25.097 +0,4%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,5125 +4,0%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.566 +2,2%Euro 1,1782 +0,1%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.185 +0,8%
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, Quantum eMotion, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung
Kaufen von DZ BANK für Fresenius SE-Aktie Kaufen von DZ BANK für Fresenius SE-Aktie
Nordex Aktie

40,76 EUR +5,70 EUR +16,26 %
STU
Marktkap. 7,96 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nordex Buy
09:41 Uhr

Nordex Buy

09:41 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
40,76 EUR 5,70 EUR 16,26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,20 €		 Abst. Kursziel*:
-18,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,49%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

09:41 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:31 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:46 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

finanzen.net Wachstum im Blick Nordex-Aktie legt kräftig zu: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt Nordex-Aktie legt kräftig zu: Starkes Schlussquartal - Mittelfristiges Margenziel steigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Optimistischer Ausblick treibt Nordex auf Hoch seit Juni 2002
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Nordex verdient deutlich mehr und erhöht mittelfristiges Margenziel
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/DAX wieder über 25.000 - Nordex haussieren nach Zahlen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex steigt am Mittwochvormittag stark
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 220MW Euro orders rush
EQS Group EQS-News: Nordex Group wins multiple European contracts totaling 220 MW in January 2026
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 56MW German deal
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives 56 MW order for community wind farm in Schleswig-Holstein, Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
