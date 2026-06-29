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Symbol NVSEF

Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

12:11 Uhr
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 106 auf 111 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bewertung der Schweizer sei völlig abgekoppelt von den Risiken, schrieb James Quigley am Montag. Der Markt messe ihnen damit immense Vorschusslorbeeren hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich zu, obwohl der Pharmakonzern eines der massivsten Patentauslauf-Profile aufweise./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sell

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
111,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
127,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,91%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
127,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,08%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

12:11 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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