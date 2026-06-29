Novartis Aktie
Marktkap. 250,61 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 106 auf 111 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bewertung der Schweizer sei völlig abgekoppelt von den Risiken, schrieb James Quigley am Montag. Der Markt messe ihnen damit immense Vorschusslorbeeren hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich zu, obwohl der Pharmakonzern eines der massivsten Patentauslauf-Profile aufweise./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Sell
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
111,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
127,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,91%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
127,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,08%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|12:11
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|29.04.26
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|DZ BANK