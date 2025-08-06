DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Novo Nordisk Aktie

42,15 EUR +3,09 EUR +7,91 %
STU
42,26 EUR +3,06 EUR +7,81 %
GVIE
Marktkap. 182,04 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

14:01 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
42,15 EUR 3,09 EUR 7,91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach detaillierten Quartalszahlen von 750 auf 600 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten sich nur wenig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, aber dennoch für nochmals deutliche Kursverluste gesorgt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit biete sich Anlegern eine günstige Kaufgelegenheit./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
600,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
482,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

14:01 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
finanzen.net Erholungskurs Novo Nordisk-Aktie zieht nach enttäuschenden Studienergebnissen von US-Konkurrent Eli Lilly kräftig an Novo Nordisk-Aktie zieht nach enttäuschenden Studienergebnissen von US-Konkurrent Eli Lilly kräftig an
dpa-afx Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
finanzen.net Novo Nordisk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Hims & Hers-Aktie nach Kursdebakel wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Hims & Hers-Zahlen
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie auf Vierjahrestief: Novo Nordisk verdient weniger als gedacht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein
TraderFox Wegovy-Absatz trotz Nachahmer-Konkurrenz stark gestiegen
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie vor Zahlen unter Druck: UBS stuft ab und halbiert Kursziel fast
New York Times How Ozempic Maker Novo Nordisk Lost Its Shine
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Slipped Today
Zacks Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
MotleyFool Why Is Everyone Talking About Novo Nordisk Stock?
Benzinga Ozempic Maker Novo Nordisk Terminates Multiple Pipeline Programs, Faces Investor Lawsuit Over GLP-1 Market Misrepresentation
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Is Down Again Today
MotleyFool What's Going On With Novo Nordisk Stock?
MotleyFool Massive News for Novo Nordisk Stock Investors!
