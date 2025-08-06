Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 182,04 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach detaillierten Quartalszahlen von 750 auf 600 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Resultate hätten sich nur wenig von den vorläufigen Eckdaten unterschieden, aber dennoch für nochmals deutliche Kursverluste gesorgt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit biete sich Anlegern eine günstige Kaufgelegenheit./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
600,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
482,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
