Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 181,75 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Michael Leuchten urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das zweite Quartal sei zerfahren gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Pharmakonzern aber die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz im Konsumentengeschäft bewege sich jedoch nicht vom Fleck./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
285,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
39,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
282,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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