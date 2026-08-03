Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Hold

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Michael Leuchten urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das zweite Quartal sei zerfahren gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Pharmakonzern aber die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz im Konsumentengeschäft bewege sich jedoch nicht vom Fleck./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk