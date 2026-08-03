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Symbol NONOF

Jefferies & Company Inc.

Novo Nordisk Hold

21:36 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Michael Leuchten urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das zweite Quartal sei zerfahren gewesen. Auf bereinigter Basis habe der Pharmakonzern aber die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz im Konsumentengeschäft bewege sich jedoch nicht vom Fleck./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
285,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
39,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.06.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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