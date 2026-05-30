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Marktkap. 128 Mrd. EUR

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WKN 852009

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ISIN US7170811035

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Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

08:01 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Fokus im Onkologieportfolio sei zunächst auf Sigvotatug Vedotin gegen Lungenkrebs (NSCLC) gerichtet, schrieb Chris Schott in seinem am Montag vorliegenden KOmmentar anlässlich der ASCO-Krebstagung. Für das Krebsmittel, das zuletzt einige Fragen aufgeworfen habe, erwartet er NSCLC-Studiendaten im zweiten Halbjahr./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 26,18		 Abst. Kursziel*:
14,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 26,14		 Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 Pfizer Underweight Barclays Capital
06.05.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
06.05.26 Pfizer Neutral UBS AG
06.05.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
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