Pfizer Aktie
Marktkap. 128 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Fokus im Onkologieportfolio sei zunächst auf Sigvotatug Vedotin gegen Lungenkrebs (NSCLC) gerichtet, schrieb Chris Schott in seinem am Montag vorliegenden KOmmentar anlässlich der ASCO-Krebstagung. Für das Krebsmittel, das zuletzt einige Fragen aufgeworfen habe, erwartet er NSCLC-Studiendaten im zweiten Halbjahr./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 20:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 26,18
|Abst. Kursziel*:
14,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 26,14
|Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
|
Analyst Name:
Chris Schott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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