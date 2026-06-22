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Prosus Aktie

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Prosus Aktien-Sparplan
37,71 EUR +0,63 EUR +1,69 %
STU
34,81 CHF +0,72 CHF +2,11 %
BRX
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Prosus jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 82,69 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
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ISIN NL0013654783

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Symbol PROSF

Goldman Sachs Group Inc.

Prosus Neutral

14:01 Uhr
Prosus Neutral
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
37,71 EUR 0,63 EUR 1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 41 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft habe in seinem Brief an die Aktionäre Mitte Mai schon viel vorweggenommen, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Ende Juni. Er passte sein Kursziel an die aktuellen Portfoliobewertungen und Währungsfluktuationen an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Neutral

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,57 €		 Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,87%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.06.26 Prosus Buy UBS AG
01.06.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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