Prosus Aktie
Marktkap. 82,69 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Prosus von 41 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft habe in seinem Brief an die Aktionäre Mitte Mai schon viel vorweggenommen, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Ende Juni. Er passte sein Kursziel an die aktuellen Portfoliobewertungen und Währungsfluktuationen an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Neutral
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
37,57 €
|Abst. Kursziel*:
-1,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
37,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,87%
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.