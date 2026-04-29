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Goldman Sachs Group Inc.

PUMA SE Buy

10:11 Uhr
PUMA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
25,60 EUR 1,04 EUR 4,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Der Abbau der Lagerbestände komme schneller voran als gedacht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,62 €		 Abst. Kursziel*:
9,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,38%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

10:11 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 PUMA Halten DZ BANK
20.04.26 PUMA Outperform Bernstein Research
01.04.26 PUMA Neutral UBS AG
23.03.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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