PVA TePla Aktie
Marktkap. 633,15 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,56 €
|Abst. Kursziel*:
21,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
