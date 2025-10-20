DAX 24.228 -0,1%ESt50 5.680 +0,0%MSCI World 4.341 -0,1%Top 10 Crypto 14,84 -4,9%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 93.059 -2,1%Euro 1,1610 -0,3%Öl 61,58 +1,1%Gold 4.261 -2,2%
PVA TePla Aktie

30,78 EUR -0,08 EUR -0,26 %
STU
Marktkap. 633,15 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

12:06 Uhr
PVA TePla Buy
PVA TePla AG
PVA TePla AG
30,78 EUR -0,08 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,56 €		 Abst. Kursziel*:
21,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

12:06 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 PVA TePla Halten SMC Research
09.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

