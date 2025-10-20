Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

12:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein ordentliches, aber nicht so herausragendes Quartal wie im Sommer belegen, schrieb Constantin Hesse in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der ordentlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn sei ein weiteres positives Überraschungspotenzial fraglich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG