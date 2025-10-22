PVA TePla Aktie
Marktkap. 610,36 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla angesichts gekürzter Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Zielsenkung wegen verzögerter Projekte sei eine Enttäuschung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei nicht absehbar gewesen und werde sich wohl kurzfristig belastend auf die Aktie auswirken. Darin würde der Experte aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit sehen, da wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,76 €
|Abst. Kursziel*:
43,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,47%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|16:51
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|16:51
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|16:51
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.03.18
|PVA TePla Verkaufen
|SMC Research
|09.09.25
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.