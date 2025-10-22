DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.378 +0,8%Top 10 Crypto 14,88 -2,1%Nas 23.231 +1,3%Bitcoin 94.566 -0,2%Euro 1,1628 +0,1%Öl 66,61 +1,0%Gold 4.134 +0,2%
PVA TePla Aktie

28,36 EUR -0,82 EUR -2,81 %
STU
Marktkap. 610,36 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

16:51 Uhr
PVA TePla AG
28,36 EUR -0,82 EUR -2,81%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla angesichts gekürzter Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Zielsenkung wegen verzögerter Projekte sei eine Enttäuschung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei nicht absehbar gewesen und werde sich wohl kurzfristig belastend auf die Aktie auswirken. Darin würde der Experte aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit sehen, da wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,76 €		 Abst. Kursziel*:
43,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,47%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

16:51 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
21.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 PVA TePla Halten SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

dpa-afx Handelspolitik PVA Tepla-Aktie unter Druck: Gewinnprognose gesenkt PVA Tepla-Aktie unter Druck: Gewinnprognose gesenkt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: PVA Tepla verringert Kurssturz nach Gewinnwarnung deutlich
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im SDAX
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla relativiert ersten Kurssturz wegen gesenkter Prognosen
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagnachmittag
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Bekanntmachung der vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und Anpassung der Prognose für 2025 wegen Projektverzögerungen aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für PVA Tepla auf 37 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla increases order intake and improves gross margin in the first half of 2025
