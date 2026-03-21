DAX 22.979 +2,7%ESt50 5.654 +2,8%MSCI World 4.326 +1,9%Top 10 Crypto 9,3140 +2,7%Nas 22.180 +2,5%Bitcoin 61.471 +4,7%Euro 1,1626 +0,6%Öl 100,7 -8,1%Gold 4.482 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt hoch -- US-Börsen steigen -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Siemens Energy, Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
"Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen "Human Capital" ETF: Clever investieren jenseits klassischer Finanzkennzahlen
Novo Nordisk-Aktie kann von Studienbeginn für orales Abnehm-Medikament profitieren Novo Nordisk-Aktie kann von Studienbeginn für orales Abnehm-Medikament profitieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PVA TePla Aktie

Kaufen
Verkaufen
PVA TePla Aktien-Sparplan
30,58 EUR +3,98 EUR +14,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 558,98 Mio. EUR

KGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 746100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007461006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TPLKF

Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

15:46 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
30,58 EUR 3,98 EUR 14,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 31 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse rechnet für das Technologieunternehmen mit einem Wachstumsschub, wie der Analyst in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Eine starke Nachfrage nach Messtechnik sollte sich positiv auf die Auftragseingänge mit langen Lieferzeiten auswirken. 2026 sei in diesem Prozess ein Übergangsjahr./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,45%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

15:46 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
08:34 PVA TePla Kaufen SMC Research
20.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

StockXperts PVA TePla: Kommender Wachstumsschub wird sichtbarer PVA TePla: Kommender Wachstumsschub wird sichtbarer
Aktien-Global PVA TePla: Kommender Wachstumsschub wird sichtbarer
finanzen.net PVA TePla: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben
EQS Group EQS-News: PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Auftragsplus ab
EQS Group EQS-News: PVA TePla Closes Fiscal Year 2025 with Significant Increase in Orders
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: PVA TePla AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: PVA TePla significantly increases order intake in 2025 – moderate revenue and earnings growth expected for 2026
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Correction of a release from 16/01/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PVA TePla AG zu myNews hinzufügen