NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational nach Bekanntgabe der Fusion zweier Branchenkollegen in den USA auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne wertete das geplante Geschäft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als leicht negativ für den Großküchenausrüster. So könnten kleinere US-Händler einen Anreiz erhalten, Marken von Rational aus dem Sortiment zu nehmen. In diesem Fall müsste das Unternehmen eventuell die finanziellen Anreize für diese Kundengruppe erhöhen./la