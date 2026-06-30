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Renault Aktie

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25,97 EUR +0,68 EUR +2,69 %
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Marktkap. 7,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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ISIN FR0000131906

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Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

08:01 Uhr
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
25,97 EUR 0,68 EUR 2,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. In Vorab-Aussagen zum ersten Halbjahr habe der Autobauer die über dem Marktkonsens liegenden Jahresziele bestätigt, was für Erleichterung sorgen sollte, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seinem Ausblick. Dass die Franzosen für die zweite Jahreshälfte weiter von einer höheren Marge als in der ersten ausgingen, berge im wettbewerbsintensiven Marktumfeld aber Risiken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 00:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 00:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,84 €		 Abst. Kursziel*:
24,80%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,37%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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