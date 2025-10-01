Renault Aktie
Marktkap. 10,32 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Trotz der relativen Schwäche des brasilianischen Automobilmarktes im zweiten Halbjahr dürfte der französische Autobauer die Ziele für dieses Jahr erreichen können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die Dynamik bei leichten Nutzfahrzeugen in Europa und die durch Modelleinführungen gestützten Verkäufe bei der Marke Dacia./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,14 €
|Abst. Kursziel*:
28,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|20:31
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:31
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:31
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG