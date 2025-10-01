DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.351 +0,3%Top 10 Crypto 17,20 +1,2%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 107.049 +1,5%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,55 +1,9%Gold 3.959 +1,9%
Marktkap. 10,32 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Trotz der relativen Schwäche des brasilianischen Automobilmarktes im zweiten Halbjahr dürfte der französische Autobauer die Ziele für dieses Jahr erreichen können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die Dynamik bei leichten Nutzfahrzeugen in Europa und die durch Modelleinführungen gestützten Verkäufe bei der Marke Dacia./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,14 €		 Abst. Kursziel*:
28,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

