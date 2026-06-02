Renault Aktie
Marktkap. 8,24 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen trieben ihre Automatisierungsstrategie mit einer Partnerschaft mit dem Medizintechnik- und Robotikunternehmen Wandercraft in Frankreich voran. Marktanteilsgewinne chinesischer Hersteller setzten die Preissetzungsmacht in Europa unter Druck. Derweil sollten die Volumina im zweiten Quartal insgesamt besser als im ersten ausfallen, wobei das Wachstum vor allem außerhalb Europas stattfinde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Renault Overweight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,10 €
|Abst. Kursziel*:
60,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,23%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|08:01
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.