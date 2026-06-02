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Renault Aktie

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Marktkap. 8,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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WKN 893113

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ISIN FR0000131906

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Symbol RNSDF

JP Morgan Chase & Co.

Renault Overweight

08:01 Uhr
Renault Overweight
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
27,91 EUR -0,07 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen trieben ihre Automatisierungsstrategie mit einer Partnerschaft mit dem Medizintechnik- und Robotikunternehmen Wandercraft in Frankreich voran. Marktanteilsgewinne chinesischer Hersteller setzten die Preissetzungsmacht in Europa unter Druck. Derweil sollten die Volumina im zweiten Quartal insgesamt besser als im ersten ausfallen, wobei das Wachstum vor allem außerhalb Europas stattfinde./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Renault Overweight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,10 €		 Abst. Kursziel*:
60,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,23%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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