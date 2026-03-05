DAX 23.903 +0,4%ESt50 5.797 +0,2%MSCI World 4.458 +0,0%Top 10 Crypto 9,2020 -4,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.834 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 85,81 +1,8%Gold 5.100 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX fällt zurück -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Erholungsversuch vor dem Wochenende abgebrochen: DAX fällt nach Sprung auf 24.000er-Marke wieder zurück Erholungsversuch vor dem Wochenende abgebrochen: DAX fällt nach Sprung auf 24.000er-Marke wieder zurück
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
55,50 EUR +1,82 EUR +3,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,87 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

10:21 Uhr
RENK Overweight
Aktie in diesem Artikel
RENK
55,50 EUR 1,82 EUR 3,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht beim Panzergetriebe-Hersteller und eigentlich in der gesamten europäischen Rüstungsbranche gute Einstiegschancen, wie er am Donnerstagabend schrieb. Für den Kursrutsch vom Vortag seien keine fundamentalen Gründe ersichtlich./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Overweight

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,19 €		 Abst. Kursziel*:
35,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

10:21 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

dpa-afx Rüstungsprojekte VW-Aktie etwas schwächer: Rüstung als Option? VW-Aktie etwas schwächer: Rüstung als Option?
dpa-afx Aktien von Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT fester: Rüstungsaktien setzen im Kriegsumfeld zur Erholung an
finanzen.net Gabler-Aktie steuert auf Börsengang zu: Sollten Anleger beim neuen Rüstungswert zugreifen?
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net RENK Aktie News: RENK springt am Vormittag hoch
finanzen.net Die Iran-Krise und der Aktienmarkt - JPMorgan identifiziert Gewinner und Verlierer
dpa-afx RENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall und TKMS
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus
dpa-afx ROUNDUP 2: Rüstungsboom beschert Renk Rekorde bei Umsatz und Aufträgen
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen