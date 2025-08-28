DAX 23.931 -0,5%ESt50 5.367 -0,6%Top 10 Crypto 15,55 -2,2%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 94.196 -2,2%Euro 1,1668 -0,1%Öl 68,03 -0,4%Gold 3.407 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Unter 24.000-Punkte-Marke: DAX gibt auch am Freitag nach - Inflationsdaten rücken in Fokus Unter 24.000-Punkte-Marke: DAX gibt auch am Freitag nach - Inflationsdaten rücken in Fokus
Infineon-Aktie im Blick: Stabiler Ausblick trotz globaler Unsicherheiten Infineon-Aktie im Blick: Stabiler Ausblick trotz globaler Unsicherheiten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.691,00 EUR +49,50 EUR +3,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 74,94 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

12:01 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.691,00 EUR 49,50 EUR 3,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1950 Euro auf "Buy" belassen. Der Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2026 bedeute eine erhebliche Steigerung verglichen mit dem Plan für 2025, vor allem in Bezug auf Munition und Fahrzeuge, schrieb Christoph Laskawi in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Es seien zwar noch immer nur Vorschläge, über die noch abgestimmt werden müsse, doch sei der Plan ein klares Indiz eines bevorstehenden, deutlichen Umsatzwachstums für Rheinmetall. Laskawi rechnet weiterhin mit signifikanten Auftragseingängen durch den deutschen Staat bis zur ersten Jahreshälfte 2026./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.950,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.690,50 €		 Abst. Kursziel*:
15,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.691,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,32%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.081,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

12:01 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Rheinmetall Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Grün
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Mittag in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, Acquisition of 28070 shares in Zalando SE through the exercise of virtual options from the option program Long-Term Incentive 2019
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, buy
EQS Group EQS-News: Zalando Delivers Strong Growth and Profit Rise in Q2, Rolls Out AI-Powered Discovery Feed to Further Inspire Growing Customer Base
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Adjustment of guidance for the 2025 financial year taking into account the strategic combination with ABOUT YOU
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen