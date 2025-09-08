Rheinmetall Aktie
Marktkap. 82,17 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Veranstaltung auf "Buy" belassen. Auf dieser habe Chef Armin Papperger in Aussicht gestellt, dass Kunden in puncto Verteidigung bei Rheinmetall alles aus einer Hand bekommen sollen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Marinegeschäft sollen mindestens fünf Milliarden Euro umgesetzt werden. Das sei neu und belege, wie wichtig dieses Segment für Rheinmetall ist./bek/jha/
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.820,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.823,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.048,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
