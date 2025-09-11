DAX 23.704 +0,3%ESt50 5.387 +0,5%Top 10 Crypto 16,10 +0,0%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.254 -0,2%Euro 1,1733 +0,0%Öl 65,79 -0,8%Gold 3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Alibaba, Meta, Alphabet, Snap im Fokus
Top News
Inflationsdruck in Deutschland steigt im August wie erwartet Inflationsdruck in Deutschland steigt im August wie erwartet
Darum kommt der Euro kaum vom Fleck - Pfund nach schwachen Produktionsdaten unter Druck Darum kommt der Euro kaum vom Fleck - Pfund nach schwachen Produktionsdaten unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.877,50 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 84,31 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

08:11 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.877,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die rekordhohe Teilnehmerzahl an der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London belege das Interesse an der Branche und untermauere seinen positiven Blick auf die Unternehmen, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für seine "Top Picks" Babcock International und Renk ist er nun zuversichtlicher als bisher. Der Experte schätzt zudem, dass die rekordhohen Auftragsbestände etwa bei BAE Systems, Chemring, QinetiQ, Renk und Rheinmetall die Umsätze bis 2028 um jährlich im Schnitt 12 Prozent steigern sollten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.875,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.877,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,85%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.048,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:11 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

dpa-afx Mehrheitsübernahme Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com Ceconomy-Aktie in Grün: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme der Offerte von JD.com
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Nachmittag höher
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt nachmittags
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone
finanzen.net freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer
finanzen.net freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Vormittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: freenet exceeds expectations for free cash flow – customer base and service revenues continue to grow, guidance for adjusted EBITDA and free cash flow confirmed
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen