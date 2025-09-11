Rheinmetall Aktie
Marktkap. 84,31 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die rekordhohe Teilnehmerzahl an der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London belege das Interesse an der Branche und untermauere seinen positiven Blick auf die Unternehmen, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für seine "Top Picks" Babcock International und Renk ist er nun zuversichtlicher als bisher. Der Experte schätzt zudem, dass die rekordhohen Auftragsbestände etwa bei BAE Systems, Chemring, QinetiQ, Renk und Rheinmetall die Umsätze bis 2028 um jährlich im Schnitt 12 Prozent steigern sollten./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.875,50 €
|Abst. Kursziel*:
11,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.877,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,85%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.048,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:11
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research