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Marktkap. 72,93 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

11:06 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.130,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.571,40 €		 Abst. Kursziel*:
35,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.547,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.080,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:06 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
17.03.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
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