Rheinmetall Aktie
Marktkap. 72,93 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.130,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.571,40 €
|Abst. Kursziel*:
35,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.547,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.080,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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