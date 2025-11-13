Richemont Aktie
Marktkap. 104,78 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 185 Franken auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten Richemont als das am schnellsten wachsende Luxusgüterunternehmen bestätigt, schrieb James Grzinic am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
185,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
161,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
14,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
173,30 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,75%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
167,78 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
