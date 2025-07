JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach den tags zuvor vorgelegten Halbjahreszahlen von 5570 auf 5450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bergbaukonzerns sei etwas besser als erwartet ausgefallen, der Dividendenvorschlag habe aber die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2025. Mit Blick auf den neuen Vorstandschef rechnet er mit einer Aktualisierung der Unternehmensstrategie im Dezember./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 19:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2025 / 00:15 / BST

