RWE Aktie
Marktkap. 44,69 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die höheren Zielvorgaben des Stromerzeugers sprächen für eine um fünf Prozent höher bewertete Aktie, schrieb Ahmed Farman in einer Studie am Mittwoch. Die Essener hätten die Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr um zehn Prozent nach oben geschraubt./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,00 €
|Abst. Kursziel*:
19,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,99%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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