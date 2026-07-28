Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die höheren Zielvorgaben des Stromerzeugers sprächen für eine um fünf Prozent höher bewertete Aktie, schrieb Ahmed Farman in einer Studie am Mittwoch. Die Essener hätten die Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr um zehn Prozent nach oben geschraubt./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 19:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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