RWE Aktie
Marktkap. 24,67 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das Ziel der Verdopplung des Ergebnisses je Aktie bis 2030 untermauere die Attraktivität der Anlagestory, schrieb Andrew Fisher in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Essener hätten im Zweifel auch Spielraum, zum Erreichen des Ziels ihre ohnehin geplanten Aktienrückkäufe aufzustocken, sollten die Investitionen in Erneuerbare-Energie-Projekte vielleicht nicht die angestrebten Renditen erzielen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,73 €
|Abst. Kursziel*:
20,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,90%
|
Analyst Name:
Andrew Fisher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08:36
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research