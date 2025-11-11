DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
Top News
BioNTech-Aktie schwächer: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie BioNTech-Aktie schwächer: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie
Arm Holdings-Aktie gesucht: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt? Arm Holdings-Aktie gesucht: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt?
RWE Aktie

RWE Aktien-Sparplan
45,74 EUR +2,95 EUR +6,89 %
STU
Marktkap. 31,56 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

RBC Capital Markets

RWE Outperform

09:36 Uhr
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege um 300 Millionen Euro über der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts habe hierzu beigetragen. Der Schritt sei interessant, denn RWE verfüge über weitere "alte Anlagen" in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. Mit diesen könnten in Zukunft weitere Werte gehoben werden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

