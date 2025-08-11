SAFRAN Aktie
Marktkap. 120,38 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran nach Halbjahreszahlen von 278 auf 332 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung von 2024 habe sich fortgesetzt und die operative Marge habe einen Rekordwert erreicht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Luftfahrtkonzern./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
290,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
290,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
293,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|19:16
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.02.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG