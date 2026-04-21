Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,68 Mrd. EUR
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Bewertungsgewinne der Aurubis-Beteiligung außen vor gelassen, seien übertroffene Erwartungen nicht mehr so bedeutend, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Bereinigt darum wirke das Ergebnis in etwa wie erwartet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
51,25 €
|Abst. Kursziel*:
-38,73%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
52,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-40,64%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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