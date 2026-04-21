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JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Underweight

08:01 Uhr
Salzgitter Underweight
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Bewertungsgewinne der Aurubis-Beteiligung außen vor gelassen, seien übertroffene Erwartungen nicht mehr so bedeutend, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Bereinigt darum wirke das Ergebnis in etwa wie erwartet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Underweight

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
51,25 €		 Abst. Kursziel*:
-38,73%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
52,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-40,64%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:01 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
24.03.26 Salzgitter Halten DZ BANK
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