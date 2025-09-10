DAX 23.592 -0,2%ESt50 5.359 -0,1%Top 10 Crypto 16,11 +1,9%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.592 +0,2%Euro 1,1694 -0,1%Öl 67,43 -0,3%Gold 3.628 -0,4%
Sanofi Aktie

Marktkap. 98,28 Mrd. EUR

KGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
JP Morgan Chase & Co.

Sanofi Overweight

08:21 Uhr
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach einer Telefonkonferenz mit dem Konzernchef mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Paul Hudson habe sich zu einigen Medikamentenkandidaten geäußert, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend. Im Jahr 2026 rechne der Konzernlenker dank der Amvuttra-Lizenzgebühren mit profitablem Wachstum. Beim Mittel Amlitelimab hob er die enorme Größe des Marktes für atopische Dermatitis hervor. Die Einnahme des Antikörpers nur alle zwölf Wochen (wie in der COAST-1 Q12W-Studie) wäre ein "Bonus" und eine Möglichkeit, sich abzugrenzen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
80,63 €		 Abst. Kursziel*:
30,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
80,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,73%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

08:21 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Sanofi Buy UBS AG
05.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

