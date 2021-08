NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach Quartalszahlen von 3,30 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ausschlaggebend für die Zielerhöhung sei der Gewinnmix der spanischen Bank, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit höherem Gewinn in Brasilien./ajx/he