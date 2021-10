NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3,40 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der spanischen Großbank habe die Konsensschätzung um 7 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Allerdings seien die Kosten stärker als erwartet gestiegen./edh/la