LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander nach Quartalszahlen von 4,30 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die starken Kennziffern der spanischen Großbank habe er seine Prognosen für die Jahre 2022 bis 2024 um bis zu 6 Prozent erhöht, schrieb Analyst Fernando Gil De Santivanes in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abschlag zu europäischen Wettbewerbern sollte seiner Ansicht nach kleiner werden./edh/tih