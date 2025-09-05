DAX 23.729 -0,3%ESt50 5.368 +0,1%Top 10 Crypto 15,80 +0,0%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 96.109 +0,9%Euro 1,1729 -0,3%Öl 66,69 +0,7%Gold 3.646 +0,3%
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen fester erwartet -- ASML bestätigt Milliarden-Deal mit KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Allianz im Fokus
Top News
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
Buy für Infineon-Aktie nach UBS AG-Analyse
Schaeffler Aktie

Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Hold

14:21 Uhr
Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 4,45 auf 5,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag kommende Woche werde der Auto- und Industriezulieferer seine Strategie für 2030 vorstellen, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Schaeffler habe viele interessante Optionen und deutliches Verbesserungspotenzial. Entscheidend sei aber die Umsetzung. Die Aktie erscheine im europäischen Branchenvergleich überbewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Hold

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

14:21 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
12.08.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

