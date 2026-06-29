DAX 24.996 +1,5%ESt50 6.328 +1,6%MSCI World 4.827 +0,8%Top 10 Crypto 7,4975 -2,9%Nas 26.218 +1,5%Bitcoin 51.310 -2,6%Euro 1,1421 +0,0%Öl 72,92 +0,5%Gold 4.023 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen legen zu -- DAX verabschiedet sich mit Gewinnen -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Telekom im Fokus
Top News
Chip-Ermittlungen erschüttern Super Micro - Anleger flüchten - in die Dell-Aktie? Chip-Ermittlungen erschüttern Super Micro - Anleger flüchten - in die Dell-Aktie?
Nach der Rally folgt der Dämpfer: Anleger nehmen bei Strategy-Aktie Gewinne mit Nach der Rally folgt der Dämpfer: Anleger nehmen bei Strategy-Aktie Gewinne mit
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siltronic Aktien-Sparplan
81,50 EUR +0,60 EUR +0,74 %
STU
finanzen.net zero
Siltronic jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,71 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WAF300

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WAF3001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

20:16 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
81,50 EUR 0,60 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor dem am 30. Juli erwarteten Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Zwar sei beim Waferhersteller eine Verbesserung im Vergleich zum ersten Quartal zu erwarten, aber noch kein Wendepunkt erreicht, schrieb Constantin Hesse in in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick. Vor allem eine starke, KI-induzierte Nachfrage nach 300-mm-Wafern dürfte angetrieben habe. Die fortgesetzte Schwäche bei Anwendungen mit älteren Fertigungstechnologien (Mature Nodes) deute jedoch darauf hin, dass der Erholungspfad ungleichmäßig verlaufen dürfte./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,95 €		 Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,70%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

20:16 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Siltronic Halten DZ BANK
15.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Experten-Prognosen So schätzen die Analysten die Zukunft der Siltronic-Aktie ein So schätzen die Analysten die Zukunft der Siltronic-Aktie ein
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag stärker
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic legt am Dienstagmittag zu
finanzen.net TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Vormittag fester
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Siltronic returns to the MDAX
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Siltronic AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Siltronic AG zu myNews hinzufügen