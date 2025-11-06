Ströer Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Obwohl nach den im September gesenkten Jahreszielen allgemein mit einem schwachen Quartal gerechnet worden sei, hätten die Ergebnisse des Spezialisten für Außenwerbung dennoch etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:46
|Ströer Buy
|Warburg Research
|11:31
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Ströer Buy
|UBS AG
