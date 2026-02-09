Bernstein Research

Ströer SECo Outperform

12:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. "Alles in Ordnung im schwachen Konjunkturumfeld", schrieb Annick Maas am Donnerstag mit Blick auf vorgelegte Zahlen und den für 2026 gegebenen Ausblick des Werbekonzerns./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:25 / UTC

