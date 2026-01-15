Ströer Aktie
Marktkap. 1,99 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer auf "Overweight" belassen. Der Bewertungsaufschlag für eine mögliche Übernahme sollte das kurzfristige Abwärtspotenzial für die Aktie des Werbekonzerns begrenzen, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Er verwies auf Medienberichte zu einer möglichen Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. Fraglich sei allerdings, ob das Management und wichtige Aktionäre für Angebote von Finanzinvestoren offen wären. Diebel rechnet zudem mit einer gewissen Erholung des deutschen Marktes und weiteren Marktanteilsgewinnen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|12:26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
