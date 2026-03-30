Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gesunkene Aktienkurs eröffne eine Einstiegsgelegenheit, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge hätten im ersten Quartal eine starke Dynamik erreicht./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE