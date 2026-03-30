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Marktkap. 996,87 Mio. EUR

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WKN A1K023

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ISIN DE000A1K0235

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Symbol SESMF

Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:51 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gesunkene Aktienkurs eröffne eine Einstiegsgelegenheit, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aufträge hätten im ersten Quartal eine starke Dynamik erreicht./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,42 €		 Abst. Kursziel*:
28,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,71%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

11:51 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
11:31 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
08:51 SUSS MicroTec Buy UBS AG
30.03.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
30.03.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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