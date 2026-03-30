SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 996,87 Mio. EURKGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des Halbleiterausrüsters Suss Microtec nach einer Präzisierung des Ausblicks von 22 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Dieser habe insgesamt enttäuscht, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Kurzfristig werde der Abschwung im Übergangsjahr 2026 auf der Ertragsseite heftiger ausfallen als bisher erwartet. Der Experte rechnet zudem mit einer sukzessiven Auspreisung der 2030-Story, deren Vorschusslorbeeren zunächst zu einer deutlichen Bewertungsausweitung geführt hätten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Verkaufen
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
54,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
49,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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