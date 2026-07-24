DAX 25.476 +1,5%ESt50 6.359 +1,3%MSCI World 4.801 +0,3%Top 10 Crypto 8,5980 +2,7%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 57.195 -0,3%Euro 1,1398 +0,1%Öl 89,04 -8,0%Gold 4.093 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Micron Technology 869020 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffspause im Iran: DAX deutlich fester -- NVIDIA mit 250-Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI? -- Pinewood, Infineon, Rüstung, Ölaktien, SAP, SpaceX, BYD, Shein, Micron, SK hynix im Fokus
Top News
Analyse: Neutral-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von UBS AG Analyse: Neutral-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von UBS AG
Pinewood-Aktie hebt zweistellig ab: Übernahmeofferte beflügelt den Kurs Pinewood-Aktie hebt zweistellig ab: Übernahmeofferte beflügelt den Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

T-Mobile US Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
156,04 EUR -2,02 EUR -1,28 %
STU
180,08 USD +9,62 USD +5,64 %
BTT
finanzen.net zero
T-Mobile US jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 169,23 Mrd. EUR

KGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1T7LU

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US8725901040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TMUS

DZ BANK

T-Mobile US Kaufen

11:16 Uhr
T-Mobile US Kaufen
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
156,04 EUR -2,02 EUR -1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Matthias Volkert begründete den niedrigeren fairen Wert mit angepassten Bewertungsparametern. Operativ behaupte das Unternehmen dank anhaltendem Kundenwachstum bei Mobilfunk und Breitband eine komfortable Position im US-Telekomsektor durch einen Vorsprung bei den Frequenzen, so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 180,09		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 180,08		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Volkert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

11:16 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
24.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu T-Mobile US

dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 240 Dollar
finanzen.net T-Mobile US: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US haussiert am Freitagabend
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach
finanzen.net Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag höher
finanzen.net NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus
Benzinga $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Benzinga If You Invested $1000 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Memory Boom Fuels DRAM ETF&#39;s Sprint To $10 Billion, But Risks Remain
Benzinga If You Invested $1000 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga If You Invested $100 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Arista Networks, Corning and T-Mobile US
RSS Feed
T-Mobile US zu myNews hinzufügen