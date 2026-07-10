DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.863 -0,1%Top 10 Crypto 8,1630 -1,6%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 55.023 -1,6%Euro 1,1407 +0,0%Öl 79,02 +4,0%Gold 4.063 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Micron Technology 869020 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump dementiert Hormus-Schließung -- Apple verklagt OpenAI -- Fresenius, VW, AMD, SpaceX, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Sicherheitsbilanz für Q2 2026: Krypto-Markt verzeichnet Rekordwert bei Hacks Sicherheitsbilanz für Q2 2026: Krypto-Markt verzeichnet Rekordwert bei Hacks
Webinar: Aktien-Ideen und Fundamentalanalysen - das Bulle und Bär-Depot im Juli Webinar: Aktien-Ideen und Fundamentalanalysen - das Bulle und Bär-Depot im Juli
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

T-Mobile US Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
164,00 EUR -0,28 EUR -0,17 %
STU
187,39 USD -0,20 USD -0,11 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
T-Mobile US jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 178,1 Mrd. EUR

KGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1T7LU

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US8725901040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

08:11 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
164,00 EUR -0,28 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Mobilfinkbetreibers blieben ein Top-Pick in den USA, stellte Sebastiano Petti in seinem am Sonntag veröffentlichten Kommentar klar. Die Risiken durch Starlink würden überschätzt. Die Stimmung dürfte sich aber zunächst nicht aufhellen, fürchtet Petti./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 187,61		 Abst. Kursziel*:
46,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 187,39		 Abst. Kursziel aktuell:
46,75%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

08:11 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
29.04.26 T-Mobile US Buy UBS AG
29.04.26 T-Mobile US Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu T-Mobile US

finanzen.net Gewinne in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US präsentiert sich am Freitagabend stärker
finanzen.net T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag fester
finanzen.net S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Erste Schätzungen: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer
finanzen.net S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne
Benzinga If You Invested $1000 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning T-Mobile US Stock In The Last 10 Years
Benzinga Memory Boom Fuels DRAM ETF&#39;s Sprint To $10 Billion, But Risks Remain
Benzinga If You Invested $1000 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga If You Invested $100 In T-Mobile US Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Arista Networks, Corning and T-Mobile US
Business Times How Deutsche Telekom and T-Mobile US could pull off the world's biggest M&A deal
RSS Feed
T-Mobile US zu myNews hinzufügen