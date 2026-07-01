Tesla Aktie
Marktkap. 1,39 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen von E-Autos im zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta nannte die Zahlen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie stark und verwies zugleich auf Fortschritte beim Voll-Selbstständigen Fahren. Er rechnet mit positiven Rückkopplungseffekten und hob wegen starker Markttrends außerhalb der USA seine Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027 an./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 475,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 390,19
|Abst. Kursziel*:
21,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 393,26
|Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
|
Analyst Name:
Rajat Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 412,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|22.04.26
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|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|21:36
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.