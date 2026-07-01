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Tesla Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

21:36 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
344,80 EUR -29,05 EUR -7,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen von E-Autos im zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta nannte die Zahlen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie stark und verwies zugleich auf Fortschritte beim Voll-Selbstständigen Fahren. Er rechnet mit positiven Rückkopplungseffekten und hob wegen starker Markttrends außerhalb der USA seine Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027 an./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 390,19		 Abst. Kursziel*:
21,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 393,26		 Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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