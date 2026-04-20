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ISIN FR0000120271

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Symbol TTE

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Overweight

12:01 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
74,81 EUR 0,66 EUR 0,89%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Raffinierung von Rohöl sei durch steigende Inputkosten aufgrund der angespannten Lage an den physischen Ölmärkten und der Inflation bei Energie- und Frachtkosten unter Druck geraten, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Ölbranche. Dass die europäischen Margentrends hinter denen anderer Regionen zurückblieben, deute auf Schwierigkeiten bei der Kostenweitergabe an die Verbraucher hin. Sollten sich die Spannungen zwischen den Ölpreisprämien und der Nachfrage verschärfen, wären Unternehmen mit einer längeren vorgelagerten Ölproduktion im Verhältnis zu den Raffineriekapazitäten für die nächste Phase der Gewinnüberarbeitungen (EPS) am besten positioniert. Vor allem Eni und Shell sollten profitieren./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
74,88 €		 Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
74,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,96%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:01 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
16.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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