NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Herstellers in Europa entwickelten sich weiterhin positiv, während Traton in den USA von Kapazitätsreduzierungen und einer stabilen Frachtnachfrage profitiere, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Iran-Krieg könne zwar die Industrieproduktion in Europa und den USA stützen, erhöhe aber auch die Risiken für den allgemeinen Konsum der Verbraucher./rob/la/mis

