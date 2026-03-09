TRATON Aktie
Marktkap. 15,13 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Herstellers in Europa entwickelten sich weiterhin positiv, während Traton in den USA von Kapazitätsreduzierungen und einer stabilen Frachtnachfrage profitiere, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Iran-Krieg könne zwar die Industrieproduktion in Europa und den USA stützen, erhöhe aber auch die Risiken für den allgemeinen Konsum der Verbraucher./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,68 €
|Abst. Kursziel*:
4,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
31,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|21:41
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|05.03.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|21:41
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|05.03.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|05.03.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|21:41
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.