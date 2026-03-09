DAX 23.969 +2,4%ESt50 5.837 +2,7%MSCI World 4.434 +0,4%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.131 +2,0%Euro 1,1611 -0,2%Öl 91,16 +1,5%Gold 5.193 +0,9%
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: So positionierte sich die Zurich Insurance Group in Q4 im US-Sektor
Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich Kurswende nach dem Öl-Schock: Bitcoin & Co. erholen sich - Krypto-Aktien wie Strategy, MARA und Coinbase ungleich
TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
31,54 EUR +0,72 EUR +2,34 %
STU
Marktkap. 15,13 Mrd. EUR

KGV 9,86
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

21:41 Uhr
TRATON Hold
TRATON
31,54 EUR 0,72 EUR 2,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Herstellers in Europa entwickelten sich weiterhin positiv, während Traton in den USA von Kapazitätsreduzierungen und einer stabilen Frachtnachfrage profitiere, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Iran-Krieg könne zwar die Industrieproduktion in Europa und den USA stützen, erhöhe aber auch die Risiken für den allgemeinen Konsum der Verbraucher./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,68 €		 Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

21:41 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 TRATON Buy UBS AG
05.03.26 TRATON Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag leichter
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net TRATON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Sixt, Traton, Redcare Pharmaceuticals und Adidas.
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe
EQS Group EQS-PVR: TRATON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records total unit sales of around 305,500 vehicles in 2025 in a weak market environment
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
