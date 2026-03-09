DAX 23.808 +1,7%ESt50 5.782 +1,7%MSCI World 4.440 +0,5%Top 10 Crypto 8,9580 +0,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.615 +2,8%Euro 1,1629 +0,0%Öl 93,04 +3,6%Gold 5.178 +0,7%
TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
31,60 EUR +0,78 EUR +2,53 %
STU
Marktkap. 15,13 Mrd. EUR

KGV 9,86
NEU
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

12:26 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
31,60 EUR 0,78 EUR 2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur. Der Traton-Kurs habe zuletzt auch unter schwachen Geschäftszahlen gelitten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
31,60 €		 Abst. Kursziel*:
13,92%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
31,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

12:26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 TRATON Buy UBS AG
05.03.26 TRATON Kaufen DZ BANK
05.03.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag leichter
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Verlusten
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net TRATON legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Sixt, Traton, Redcare Pharmaceuticals und Adidas.
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe
EQS Group EQS-PVR: TRATON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: TRATON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: Preliminary Net Cash Flow for Fiscal Year 2025 exceeds forecast and market expectations
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records total unit sales of around 305,500 vehicles in 2025 in a weak market environment
EQS Group EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
