TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur. Der Traton-Kurs habe zuletzt auch unter schwachen Geschäftszahlen gelitten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
31,60 €
|Abst. Kursziel*:
13,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
31,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,92%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|05.03.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
