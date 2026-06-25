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Bernstein Research

TRATON Market-Perform

10:51 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
32,36 €		 Abst. Kursziel*:
11,25%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
31,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,57%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:51 TRATON Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
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