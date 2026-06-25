TRATON Aktie
Marktkap. 15,78 Mrd. EURKGV 9,86 Div. Rendite 3,05%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
32,36 €
|Abst. Kursziel*:
11,25%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
31,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,57%
|
Analyst Name:
Eunice Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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