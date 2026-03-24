TRATON Aktie
Marktkap. 15,58 Mrd. EURKGV 9,86
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 35,50 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
33,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
30,80 €
|Abst. Kursziel*:
9,09%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
30,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|13:31
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|05.03.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|13:31
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.