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Symbol TRATF

Goldman Sachs Group Inc.

TRATON Neutral

13:31 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
30,70 EUR 0,18 EUR 0,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 35,50 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
33,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,80 €		 Abst. Kursziel*:
9,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
30,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,45%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:31 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10.03.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
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